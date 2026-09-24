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GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка

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GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 1
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 2
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 3
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 4
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 5
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 6
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 7
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 8
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Necessary Fictions
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 1
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 2
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 3
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 4
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 5
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 6
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 7
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 8
  • GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XXIM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Xxim
Barcode
[0198028997010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Necessary Fictions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Umbra, Fallowfield Loops, Forgive The Damages, 5: AM, Background Hiss Reminds Me Of Rain, The Turn Within, Living Bricks In Dead Mortar, Naga Ghost, Rakhi Singh & Manchester Collective), Float (Loi Krathong, 2003), Manchester Collective), Silence Speaks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка

Музыкальный альбом британской джаз-фьюжн-группы GoGo Penguin. Альбом выпущен лейблом XXIM Records в жанре джаз, формат пластинки — 2LP. Дата оригинального релиза — 2025 год

Отзывы о товаре GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XXIM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Xxim
Barcode
[0198028997010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Necessary Fictions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Umbra, Fallowfield Loops, Forgive The Damages, 5: AM, Background Hiss Reminds Me Of Rain, The Turn Within, Living Bricks In Dead Mortar, Naga Ghost, Rakhi Singh & Manchester Collective), Float (Loi Krathong, 2003), Manchester Collective), Silence Speaks
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом британской джаз-фьюжн-группы GoGo Penguin. Альбом выпущен лейблом XXIM Records в жанре джаз, формат пластинки — 2LP. Дата оригинального релиза — 2025 год
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GoGo Penguin - Necessary Fictions (0198028997010) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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