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Ars Nova - Sunshine & Shadows (0090771564917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ars Nova - Sunshine & Shadows (0090771564917) виниловая пластинка

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Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 1
Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 2
Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 3
Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 4
Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 5
Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ars Nova
Альбом (сингл)
Sunshine & Shadows
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 1
  • Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 2
  • Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 3
  • Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 4
  • Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 5
  • Ars Nova - Sunshine &amp; Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ars Nova - Sunshine & Shadows (0090771564917) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sundazed Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sundazed Music
Barcode
[0090771564917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ars Nova
Альбом (сингл)
Sunshine & Shadows
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunshine & Shadows, I Was Once, Temporary Serenade, She Promises Everything, Well, Well, Well, You Had Better Listen, Round Once Again, Walk on the Sand, Rubbish, Please Don't Go Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ars Nova - Sunshine & Shadows (0090771564917) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunshine & Shadows, I Was Once, Temporary Serenade, She Promises Everything, Well, Well, Well, You Had Better Listen, Round Once Again, Walk on the Sand, Rubbish, Please Don't Go Now

Отзывы о товаре Ars Nova - Sunshine & Shadows (0090771564917) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sundazed Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sundazed Music
Barcode
[0090771564917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ars Nova
Альбом (сингл)
Sunshine & Shadows
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunshine & Shadows, I Was Once, Temporary Serenade, She Promises Everything, Well, Well, Well, You Had Better Listen, Round Once Again, Walk on the Sand, Rubbish, Please Don't Go Now
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunshine & Shadows, I Was Once, Temporary Serenade, She Promises Everything, Well, Well, Well, You Had Better Listen, Round Once Again, Walk on the Sand, Rubbish, Please Don't Go Now
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ars Nova - Sunshine & Shadows (0090771564917) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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