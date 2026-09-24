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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка

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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 1
Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Interstatic
Альбом (сингл)
ARISE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 1
  • Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Interstatic
Альбом (сингл)
ARISE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)

Отзывы о товаре Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Interstatic
Альбом (сингл)
ARISE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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