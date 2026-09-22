Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка

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We're the league - Anti-Nowhere League, Suburban rebels - The Business, Two years too late - Anti-Pasti, Woman in disguise - Angelic Upstarts, Yesterday's heroes - The 4 Skins, Where are they now - Cock Sparrer, Last rockers - Vice Squad, Clouded eyes - Chron Gen, Five minute fashion - Infa Riot, Emergency - Infa Riot, Psycho - The Exploited, This is the time - Attak, Kill the poor - Dead Kennedys, Stab the judge - One Way System, Voice of a generation - Blitz, Mania - The Outcasts, Chinese take