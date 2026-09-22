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Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка

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Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 10
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 11
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 12
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 13
Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Punk
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 10
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 11
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 12
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 13
  • Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715333
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[7798093713015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Punk
Жанр
панк
Трек-лист
We're the league - Anti-Nowhere League, Suburban rebels - The Business, Two years too late - Anti-Pasti, Woman in disguise - Angelic Upstarts, Yesterday's heroes - The 4 Skins, Where are they now - Cock Sparrer, Last rockers - Vice Squad, Clouded eyes - Chron Gen, Five minute fashion - Infa Riot, Emergency - Infa Riot, Psycho - The Exploited, This is the time - Attak, Kill the poor - Dead Kennedys, Stab the judge - One Way System, Voice of a generation - Blitz, Mania - The Outcasts, Chinese take
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We're the league - Anti-Nowhere League, Suburban rebels - The Business, Two years too late - Anti-Pasti, Woman in disguise - Angelic Upstarts, Yesterday's heroes - The 4 Skins, Where are they now - Cock Sparrer, Last rockers - Vice Squad, Clouded eyes - Chron Gen, Five minute fashion - Infa Riot, Emergency - Infa Riot, Psycho - The Exploited, This is the time - Attak, Kill the poor - Dead Kennedys, Stab the judge - One Way System, Voice of a generation - Blitz, Mania - The Outcasts, Chinese takeaway - The Adicts, Gangland - Violators, Cider - The Expelled, Vicious circle - Abrasive Wheels, Complete disorder - Disorder, Bomb scare - Dead Mans Shadow, Police story - The Partisans, Something new - Anti-Pasti



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[7798093713015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Street Punk
Жанр
панк
Трек-лист
We're the league - Anti-Nowhere League, Suburban rebels - The Business, Two years too late - Anti-Pasti, Woman in disguise - Angelic Upstarts, Yesterday's heroes - The 4 Skins, Where are they now - Cock Sparrer, Last rockers - Vice Squad, Clouded eyes - Chron Gen, Five minute fashion - Infa Riot, Emergency - Infa Riot, Psycho - The Exploited, This is the time - Attak, Kill the poor - Dead Kennedys, Stab the judge - One Way System, Voice of a generation - Blitz, Mania - The Outcasts, Chinese take
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Аргентина
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We're the league - Anti-Nowhere League, Suburban rebels - The Business, Two years too late - Anti-Pasti, Woman in disguise - Angelic Upstarts, Yesterday's heroes - The 4 Skins, Where are they now - Cock Sparrer, Last rockers - Vice Squad, Clouded eyes - Chron Gen, Five minute fashion - Infa Riot, Emergency - Infa Riot, Psycho - The Exploited, This is the time - Attak, Kill the poor - Dead Kennedys, Stab the judge - One Way System, Voice of a generation - Blitz, Mania - The Outcasts, Chinese takeaway - The Adicts, Gangland - Violators, Cider - The Expelled, Vicious circle - Abrasive Wheels, Complete disorder - Disorder, Bomb scare - Dead Mans Shadow, Police story - The Partisans, Something new - Anti-Pasti


Теги товара: Цветной винил
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