Black Eyed Peas - Elephunk (0602498608623) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Elephunk
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715297
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498608623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Elephunk
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hands Up, Labor Day (It's A Holiday), Let's Get Retarded, Hey Mama, Shut Up, Smells Like Funk, Latin Girls, Sexy, Fly Away, The Boogie That Be, The Apl Song, Anxiety, Is The Love, Third Eye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Eyed Peas - Elephunk (0602498608623) виниловая пластинка
BLACK EYED PEAS: Elephunk 2xLP - Vinyl-Doppel-LP im 12"-Format (30,48 cm Durchmesser), herausgegeben 2003 in Europa von Interscope Records // scarce European double vinyl in gatefold sleeve, 14 tracks. Издание содержит секретный код для загрузки цифровой версии альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498608623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Elephunk
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hands Up, Labor Day (It's A Holiday), Let's Get Retarded, Hey Mama, Shut Up, Smells Like Funk, Latin Girls, Sexy, Fly Away, The Boogie That Be, The Apl Song, Anxiety, Is The Love, Third Eye
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
BLACK EYED PEAS: Elephunk 2xLP - Vinyl-Doppel-LP im 12"-Format (30,48 cm Durchmesser), herausgegeben 2003 in Europa von Interscope Records // scarce European double vinyl in gatefold sleeve, 14 tracks. Издание содержит секретный код для загрузки цифровой версии альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Eyed Peas - Elephunk (0602498608623) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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