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Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка

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Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 1
Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 2
Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 3
Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Karma And Effect
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
бордовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 1
  • Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 2
  • Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 3
  • Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072114463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Karma And Effect
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Because Of Me, Remedy, Truth, The Gift, Burrito, Given, Never Leave, World Falls Away, Tongue, I’m the One, Simplest Mistake, Diseased, Plastic Man, Interlude/Outro
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бордовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка

Переиздание альбомов 2004-2007 гг. южно-африканской хард рок группы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072114463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Karma And Effect
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Because Of Me, Remedy, Truth, The Gift, Burrito, Given, Never Leave, World Falls Away, Tongue, I’m the One, Simplest Mistake, Diseased, Plastic Man, Interlude/Outro
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бордовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбомов 2004-2007 гг. южно-африканской хард рок группы.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seether - Karma And Effect (coloured) (0888072114463) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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