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SSD Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) купить в Москве
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Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB)

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Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 1
Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 2
Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 3
Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 4
Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 5
Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 6
Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 7
Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Энергопотребление, Вт
11.5
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 1
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 2
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 3
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 4
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 5
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 6
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 7
  • Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715054
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
11.5
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB)

Представляем вам твердотельный накопитель Gigabyte AORUS Gen5 — надёжное и производительное решение для хранения данных. Этот SSD обеспечивает высокую скорость работы и позволяет значительно ускорить загрузку операционной системы, приложений и игр. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI-Express 5.0 x4. * Поддержка NVMe 2.0. * Тип памяти: 3D TLC NAND. * Контроллер: Phison PS5026-E26. * Ёмкость: 4 TB. Благодаря использованию интерфейса PCI-Express 5.0 x4 и поддержке NVMe 2.0, этот SSD обеспечивает быструю передачу данных и высокую производительность. Накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая скорость работы с данными. Если вы ищете надёжный и быстрый SSD для вашего устройства, то Gigabyte AORUS Gen5 станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Gigabyte 4000Gb Aorus Gen5 (AG514K4TB)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
11.5
Описание
Представляем вам твердотельный накопитель Gigabyte AORUS Gen5 — надёжное и производительное решение для хранения данных. Этот SSD обеспечивает высокую скорость работы и позволяет значительно ускорить загрузку операционной системы, приложений и игр. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI-Express 5.0 x4. * Поддержка NVMe 2.0. * Тип памяти: 3D TLC NAND. * Контроллер: Phison PS5026-E26. * Ёмкость: 4 TB. Благодаря использованию интерфейса PCI-Express 5.0 x4 и поддержке NVMe 2.0, этот SSD обеспечивает быструю передачу данных и высокую производительность. Накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая скорость работы с данными. Если вы ищете надёжный и быстрый SSD для вашего устройства, то Gigabyte AORUS Gen5 станет отличным выбором.
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