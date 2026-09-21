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SSD Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) купить в Москве
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Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET)

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Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 1
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 2
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 3
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 4
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 5
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 6
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 7
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 8
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 9
Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1800
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 3
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 4
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 5
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  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 7
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 8
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 9
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715038
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET)

Диск SSD Digma - Meta M6E, для ноутбука, M.2 2280, 1 ТБ, PCIe 4.0 NVMe x4, speed write-4600МБ/с read-5000МБ/с, TLC, Maxio MAP1602, DGSM4001TM6ET

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 1Tb Meta M6E (DGSM4001TM6ET)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Диск SSD Digma - Meta M6E, для ноутбука, M.2 2280, 1 ТБ, PCIe 4.0 NVMe x4, speed write-4600МБ/с read-5000МБ/с, TLC, Maxio MAP1602, DGSM4001TM6ET
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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