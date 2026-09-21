Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715016
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238)
Использование новейшей на рынке технологии флэш-памяти 3D NAND обеспечивает превосходную производительность и стабильность. Спецификация 2,5-дюймового SATA3 может быть свободно установлена на большинстве компьютеров, PS4 или использоваться внешне, что значительно повышает скорость передачи данных устройства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 51 900 руб.12975 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)
-
В наличииЦена 55 460 руб.13865 руб. в СплитНакопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
-
В наличииЦена 56 990 руб.14248 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 59 850 руб.14963 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 65 650 руб.16413 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 73 960 руб.18490 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
-
В наличииЦена 76 860 руб.19215 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 84 660 руб.21165 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 88 560 руб.22140 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 112 080 руб.28020 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 138 050 руб.34513 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM883 3.84Tb (MZ7LH3T8HMLT-000...
-
В наличииЦена 147 510 руб.36878 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Использование новейшей на рынке технологии флэш-памяти 3D NAND обеспечивает превосходную производительность и стабильность. Спецификация 2,5-дюймового SATA3 может быть свободно установлена на большинстве компьютеров, PS4 или использоваться внешне, что значительно повышает скорость передачи данных устройства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD AGi SATA-III 4Tb (AGI4K0GIMAI238)