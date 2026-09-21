Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB)
**Твердотельный накопитель SSD AGI AI298 M.2 PCIe 1TB RETAIL-Color Box** Внутренний твердотельный накопитель AGI AI298 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Комплектация: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1600 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 3200 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 1700 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCI-E и высокой скорости чтения и записи данных, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1600 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. * **Ударостойкость:** накопитель способен выдерживать удары силой до 1500G в течение 0,5 мс, что делает его устойчивым к механическим воздействиям. * **Большой объём:** номинальный объём в 1000 ГБ позволяет хранить большое количество данных, включая операционную систему, приложения и файлы. Твердотельный накопитель AGI AI298 — это отличное решение для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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