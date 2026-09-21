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SSD Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) купить в Москве
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Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB)

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Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 1
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 2
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 3
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 4
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 5
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 6
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 7
Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 1
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 2
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 3
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 4
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 5
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 6
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 7
  • Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715008
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1600000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
51

Описание товара Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB)

**Твердотельный накопитель SSD AGI AI298 M.2 PCIe 1TB RETAIL-Color Box** Внутренний твердотельный накопитель AGI AI298 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Комплектация: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1600 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 3200 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 1700 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCI-E и высокой скорости чтения и записи данных, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1600 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. * **Ударостойкость:** накопитель способен выдерживать удары силой до 1500G в течение 0,5 мс, что делает его устойчивым к механическим воздействиям. * **Большой объём:** номинальный объём в 1000 ГБ позволяет хранить большое количество данных, включая операционную систему, приложения и файлы. Твердотельный накопитель AGI AI298 — это отличное решение для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AGi 1Tb (AGI1T0GIMAI298-CB)




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1600000
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD AGI AI298 M.2 PCIe 1TB RETAIL-Color Box** Внутренний твердотельный накопитель AGI AI298 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Комплектация: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1600 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 3200 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 1700 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 1000 ГБ. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCI-E и высокой скорости чтения и записи данных, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1600 тыс. часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. * **Ударостойкость:** накопитель способен выдерживать удары силой до 1500G в течение 0,5 мс, что делает его устойчивым к механическим воздействиям. * **Большой объём:** номинальный объём в 1000 ГБ позволяет хранить большое количество данных, включая операционную систему, приложения и файлы. Твердотельный накопитель AGI AI298 — это отличное решение для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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Отзывы


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