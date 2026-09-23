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SSD Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500

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Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 1
Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 2
Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 3
Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 4
Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 5
Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
  • Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732847
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
29

Описание товара Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500

**Твердотельный накопитель SSD Crucial E100 1TB (CT1000E100SSD8)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Crucial E100! **Почему стоит выбрать Crucial E100?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения — до 5000 МБ/с, записи — до 4500 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки операционной системы и приложений! * **Большой объём:** 1 ТБ (1024 ГБ) позволит хранить большое количество данных — от операционных систем и программ до мультимедийных файлов. * **Современный интерфейс PCI-E 4.0 x4:** обеспечивает высокую пропускную способность и совместимость с современными материнскими платами. * **Компактный форм-фактор M.2 2280:** легко устанавливается в большинство современных компьютеров и ноутбуков. * **Надёжная технология 3D NAND TLC:** гарантирует долговечность и стабильность работы накопителя. Твердотельный накопитель Crucial E100 — это идеальное решение для тех, кто хочет ускорить работу своего компьютера и получить достаточно места для хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500




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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Crucial E100 1TB (CT1000E100SSD8)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Crucial E100! **Почему стоит выбрать Crucial E100?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения — до 5000 МБ/с, записи — до 4500 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки операционной системы и приложений! * **Большой объём:** 1 ТБ (1024 ГБ) позволит хранить большое количество данных — от операционных систем и программ до мультимедийных файлов. * **Современный интерфейс PCI-E 4.0 x4:** обеспечивает высокую пропускную способность и совместимость с современными материнскими платами. * **Компактный форм-фактор M.2 2280:** легко устанавливается в большинство современных компьютеров и ноутбуков. * **Надёжная технология 3D NAND TLC:** гарантирует долговечность и стабильность работы накопителя. Твердотельный накопитель Crucial E100 — это идеальное решение для тех, кто хочет ускорить работу своего компьютера и получить достаточно места для хранения данных.
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Отзывы


Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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