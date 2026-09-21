Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 650W KPPSU650V3
Блок питания KINGPRICE мощностью 650 Вт — это надежное решение для питания вашего ПК. Созданный с учетом современных требований, этот блок питания подходит для широкого круга задач. Он оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, что обеспечивает эффективное отведение тепла и бесшумную работу устройства. Форм-фактор ATX позволяет использовать этот блок питания в большинстве стандартных корпусов. Блок питания KINGPRICE поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin и процессору через разъем 4+4 pin. Для питания видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что обеспечивает совместимость с современными графическими адаптерами. Дополнительно устройство оснащено четырьмя разъемами SATA для подключения жестких дисков и других накопителей. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания гарантирует стабильную работу и защиту ваших компонентов от перепадов напряжения. Производится в Китае, этот блок питания от бренда KINGPRICE предлагает хорошее соотношение цены и качества для тех, кто ищет надежность и долговечность в сегменте блоков питания среднего класса.
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