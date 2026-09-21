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Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white купить с доставкой в Москве
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Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white

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Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 1
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 2
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 3
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 4
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 5
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 6
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 7
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 8
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 9
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 10
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 11
Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714422
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.49

Описание товара Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white

Блок питания Digma — надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. Он обеспечивает стабильную работу системы благодаря мощности в 500 Вт и поддержке форм-фактора ATX. Оснащенный активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, этот блок питания гарантирует оптимальное охлаждение и тихую работу. Digma предоставляет все необходимые разъемы для питания компонентов вашего ПК. Он оснащен разъемом питания материнской платы 20+4 pin, что позволяет его использовать с различными моделями материнских плат. Для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, а видеокарта может быть подключена при помощи двух разъемов 6+2 pin, что делает этот блок питания универсальным решением для современных конфигураций. Несмотря на отсутствие отстегивающихся кабелей, блок питания Digma обеспечивает простое и быстрое подключение всех компонентов благодаря наличию шести разъемов SATA. Это удобно для подключения жестких дисков и других периферийных устройств. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Standard свидетельствует о высокой производительности блока питания Digma и его способности снижать энергопотребление, что делает его выгодным выбором для всех пользователей ПК, стремящихся к эффективному и экономичному решению. Производство в Китае гарантирует доступную цену при сохранении высокого качества изделия.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma — надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. Он обеспечивает стабильную работу системы благодаря мощности в 500 Вт и поддержке форм-фактора ATX. Оснащенный активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, этот блок питания гарантирует оптимальное охлаждение и тихую работу. Digma предоставляет все необходимые разъемы для питания компонентов вашего ПК. Он оснащен разъемом питания материнской платы 20+4 pin, что позволяет его использовать с различными моделями материнских плат. Для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, а видеокарта может быть подключена при помощи двух разъемов 6+2 pin, что делает этот блок питания универсальным решением для современных конфигураций. Несмотря на отсутствие отстегивающихся кабелей, блок питания Digma обеспечивает простое и быстрое подключение всех компонентов благодаря наличию шести разъемов SATA. Это удобно для подключения жестких дисков и других периферийных устройств. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Standard свидетельствует о высокой производительности блока питания Digma и его способности снижать энергопотребление, что делает его выгодным выбором для всех пользователей ПК, стремящихся к эффективному и экономичному решению. Производство в Китае гарантирует доступную цену при сохранении высокого качества изделия.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 500W
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Отзывы


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