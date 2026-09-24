Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black)
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 680 руб. 3 680 руб.
В наличии
Код товара: 714249
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Загружаем...
2 680 руб. -27%
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
0.235
Высота, см
0.38
Глубина, см
0.115
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black)
Проточный водонагреватель Electrolux (Электролюкс) Taptronic – это первоклассное оборудование, предназначенная для установки на кухню или в ванную комнату в качестве смесителя. Прибор отличается стильным дизайном, на корпусе есть электронный индикатор температуры. Серия Taptronic – это линейка проточных водонагревателей различного дизайна. Данный тип водонагревателей позволяется моментально получать нагретую воду. Оборудование отличается высокой степенью надежности и безопасности, оснащено системой защиты от перегрева и включения без воды.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
0.235
Развернуть
Высота, см
0.38
Глубина, см
0.115
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Проточный водонагреватель Electrolux (Электролюкс) Taptronic – это первоклассное оборудование, предназначенная для установки на кухню или в ванную комнату в качестве смесителя. Прибор отличается стильным дизайном, на корпусе есть электронный индикатор температуры. Серия Taptronic – это линейка проточных водонагревателей различного дизайна. Данный тип водонагревателей позволяется моментально получать нагретую воду. Оборудование отличается высокой степенью надежности и безопасности, оснащено системой защиты от перегрева и включения без воды.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black) - стоимость товара 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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