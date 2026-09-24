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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black) купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black)

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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 680 руб.  3 680 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black)
2 680 руб. -27%
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
0.235
Высота, см
0.38
Глубина, см
0.115
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black)

Проточный водонагреватель Electrolux (Электролюкс) Taptronic – это первоклассное оборудование, предназначенная для установки на кухню или в ванную комнату в качестве смесителя. Прибор отличается стильным дизайном, на корпусе есть электронный индикатор температуры. Серия Taptronic – это линейка проточных водонагревателей различного дизайна. Данный тип водонагревателей позволяется моментально получать нагретую воду. Оборудование отличается высокой степенью надежности и безопасности, оснащено системой защиты от перегрева и включения без воды.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
0.235
Развернуть
Высота, см
0.38
Глубина, см
0.115
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Проточный водонагреватель Electrolux (Электролюкс) Taptronic – это первоклассное оборудование, предназначенная для установки на кухню или в ванную комнату в качестве смесителя. Прибор отличается стильным дизайном, на корпусе есть электронный индикатор температуры. Серия Taptronic – это линейка проточных водонагревателей различного дизайна. Данный тип водонагревателей позволяется моментально получать нагретую воду. Оборудование отличается высокой степенью надежности и безопасности, оснащено системой защиты от перегрева и включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (Black) - стоимость товара 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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