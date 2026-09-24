Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Ballu 3-Logic TS (3,5 kW) - кран+душ
Водонагреватель электрический Ballu 3-Logic TS – проточная модель, которая осуществляет нагрев воды сразу после открытия крана. Производительность составляет 2 л/мин. Максимальная температура нагрева – 60 °C. Этого достаточно для того, чтобы принять ванну или помыть посуду. Гидравлическая система управления даст возможность поддерживать температуру в зависимости от регулировок смесителя и величина потока. Вы сможете выбирать 1 из 3 режимов мощности под ваши нужды. Это позволить экономить электроэнергию. Водонагреватель электрический Ballu 3-Logic TS оборудован кнопочной панелью управления для доступа к функционалу. Устройству не страшно воздействие влаги, оно также защищено от перегрева и включения без воды. Обратите внимание, что устройство не подключается напрямую к системе водоснабжения и обслуживает только одну точку водоразбора.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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