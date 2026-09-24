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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран

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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран - фото 1
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран - фото 2
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
10х27х13.5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 135 руб.  3 680 руб. 

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2 978 руб. 

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В наличии
Код товара: 714242
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран
3 135 руб. -15%
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
10х27х13.5
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран

Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
10х27х13.5
Описание
Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (5,5 kW) - кран - купить по цене 3135 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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