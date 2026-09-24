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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ

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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ - фото 1
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ - фото 2
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
горизонтальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Тип электропитания
от сети
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 240 руб.  3 800 руб. 

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3 078 руб. 

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В наличии
Код товара: 714245
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ
3 240 руб. -15%
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
нагреватель, душевая лейка, излив, инструкция, монтажный набор, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
6.5
Ширина, см
29
Высота, см
20
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ

Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора. Гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Предусмотрены три режима мощности, что позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность прибора от минимальной до максимальной. Отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному нагревательному элементу. Водонагреватель оснащен датчиком давления, а также специальным термостатом, который обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева. Легко и быстро подключается к стационарному смесителю, став отличным решением на время отключений горячей воды.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
нагреватель, душевая лейка, излив, инструкция, монтажный набор, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Развернуть
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
6.5
Ширина, см
29
Высота, см
20
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора. Гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Предусмотрены три режима мощности, что позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность прибора от минимальной до максимальной. Отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному нагревательному элементу. Водонагреватель оснащен датчиком давления, а также специальным термостатом, который обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева. Легко и быстро подключается к стационарному смесителю, став отличным решением на время отключений горячей воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (6,5 kW) - кран+душ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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