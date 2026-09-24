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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ

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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 1
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 2
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 031 руб.  3 570 руб. 

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2 879 руб. 

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В наличии
Код товара: 714243
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ
3 031 руб. -15%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
душевая лейка, излив, инструкция, монтажный набор
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ

Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
душевая лейка, излив, инструкция, монтажный набор
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3031 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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