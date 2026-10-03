Top.Mail.Ru
Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 260 руб.  11 170 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 171950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U
7 260 руб. -35%
11 170 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х39
Вес, кг.
10.32

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U

Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U отличается компактными размерами и высокой производительностью. Внутреннее покрытие бака выполнено из эмалированной стали. Корпус белого цвета оснащен поворотным переключателем для удобства контроля работы. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента установлен магниевый анод увеличенных размеров, который исключает вероятность возникновения накипи.

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U отличается компактными размерами и высокой производительностью. Внутреннее покрытие бака выполнено из эмалированной стали. Корпус белого цвета оснащен поворотным переключателем для удобства контроля работы. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента установлен магниевый анод увеличенных размеров, который исключает вероятность возникновения накипи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Electrolux EWH 15 Q-bic U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...