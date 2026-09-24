Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (5,5 kW) - кран+душ
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%3 135 руб. 3 680 руб.
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В наличии
Код товара: 714244
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 135 руб. -15%
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Особенности
кран и душевая лейка в комплекте
Производительность, л/мин
3.1
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.5
Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (5,5 kW) - кран+душ
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (5,5 kW) - кран+душ
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Бренд
Особенности
кран и душевая лейка в комплекте
Производительность, л/мин
3.1
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Развернуть
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (5,5 kW) - кран+душ
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (5,5 kW) - кран+душ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3135 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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