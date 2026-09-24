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Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ

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Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ - фото 1
Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ - фото 2
Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Габариты (ВxШxГ), см
13.5x27x10
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 135 руб.  3 680 руб. 

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2 978 руб. 

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В наличии
Код товара: 714240
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ
3 135 руб. -15%
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
душевая лейкаинструкциямонтажный набор
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Ширина, см
29
Высота, см
20
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
13.5x27x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ

Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора. Система управления Гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Предусмотрены три режима мощности, что позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность прибора от минимальной до максимальной. Производительность Отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному нагревательному элементу. Безопасность Водонагреватель оснащен датчиком давления, а также специальным термостатом, который обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева. Удобство в эксплуатации Легко и быстро подключается к стационарному смесителю, став отличным решением на время отключений горячей воды.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
душевая лейкаинструкциямонтажный набор
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
5.5
Ширина, см
29
Высота, см
20
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
13.5x27x10
Страна производитель
Китай
Описание
Проточные водонагреватели SmartFix отличаются высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Предназначен для одной точки водоразбора. Система управления Гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Предусмотрены три режима мощности, что позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность прибора от минимальной до максимальной. Производительность Отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному нагревательному элементу. Безопасность Водонагреватель оснащен датчиком давления, а также специальным термостатом, который обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева. Удобство в эксплуатации Легко и быстро подключается к стационарному смесителю, став отличным решением на время отключений горячей воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo Smartfix S (5,5 kW) - душ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3135 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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