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Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 Aquatronic купить с доставкой в Москве
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Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 Aquatronic

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Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 Aquatronic
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
6 210 руб.  8 790 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 137001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 Aquatronic
6 210 руб. -29%
8 790 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х11
Вес, кг.
1.8

Описание товара Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 Aquatronic

Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 Aquatronic - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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