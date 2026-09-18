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Водонагреватель Thermex Praktik 30 V Slim купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Thermex Praktik 30 V Slim

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Водонагреватель Thermex Praktik 30 V Slim
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
36
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202109
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
индикация включения, нагрева
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
36
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
36.5x50.1x37.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х39х39
Вес, кг.
15

Описание товара Водонагреватель Thermex Praktik 30 V Slim

Накопительный электрический водонагреватель. Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermex Praktik 30 V Slim




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
индикация включения, нагрева
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
36
Установка
вертикальная
Развернуть
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
36.5x50.1x37.8
Страна производитель
Китай
Описание
Накопительный электрический водонагреватель. Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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