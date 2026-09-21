Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue
Смартфоны POCO представляют собой современное сочетание высоких технологий и доступности, удовлетворяющее потребности самых требовательных пользователей. Эта модель оснащена обширным набором характеристик, которые делают её прекрасным выбором для повседневного использования. ### Основные характеристики: - **Диагональ экрана:** 6,9 дюймов. Большой и яркий дисплей обеспечивает комфортное чтение, просмотр видео и игры. - **Производительность:** Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и оснащён 6 Гб оперативной памяти, что гарантирует плавную и быструю работу даже при интенсивном использовании. - **Встроенная память:** 128 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. - **Аккумулятор:** Ёмкость 7000 мА·ч, основанная на технологии Si-C, обеспечивающая длительное время работы в режиме ожидания до 55 часов. - **Конструкция:** Корпус из пластика, защищённый по стандарту IP64, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. - **Связь и сеть:** Поддержка 4G LTE и Wi-Fi стандарта 802.11 ac, обеспечивающие высокую скорость передачи данных. - **Навигация:** Поддержка систем BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS обеспечивает точное и надёжное позиционирование. Дополнительной особенностью является поддержка двух SIM-карт, что делает смартфон удобным для тех, кто хочет сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Кроме того, на устройство распространяется 12-месячная гарантия, что добавляет уверенности в его надёжности и качестве. POCO предоставляет баланс между функциональностью, долговременностью и экономичностью, идеальное для активного использования в любой ситуации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 370 руб. 13 990 руб.2593 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 570 руб. 10 590 руб.2643 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
-
В наличииЦена 11 400 руб. 12 390 руб.2850 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 11 770 руб. 12 390 руб.2943 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY]
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Полуночный Черный [5109CGSX]
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитHonor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT]
-
В наличииЦена 13 820 руб.3455 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон POCO M7 6/128Gb Blue