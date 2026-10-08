Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный
Представляем вашему вниманию стационарный блендер Ariete 0576 — идеального помощника для вашей кухни, который откроет новые горизонты в приготовлении любимых блюд и напитков. Его элегантный дизайн станет гармоничным дополнением любого интерьера, а продуманная конструкция и надежность обеспечат многолетнюю и бесперебойную службу. Этот прибор обладает мощным двигателем на 500 Вт, что гарантирует безупречное и быстрое измельчение даже самых твердых продуктов. Благодаря такой производительности вы сможете без труда создавать нежные супы-пюре, однородные соусы, питательные смузи и взбивать вкуснейшие коктейли. Важным преимуществом данной модели является функция колки льда, позволяющая в считанные секунды приготовить ледяную крошку для освежающих напитков и десертов. Теперь ни одна кулинарная задача не останется нерешенной. Управление блендером невероятно простое и интуитивно понятное. Он предлагает две скорости работы, что позволяет гибко подбирать интенсивность обработки ингредиентов в зависимости от их плотности и желаемой консистенции готового блюда. Для выполнения более сложных задач предусмотрен импульсный режим. Он идеально подходит для кратковременного увеличения мощности, когда необходимо добиться идеального результата при измельчении особо твердых компонентов или создании сложных текстур. Большой кувшин блендера объемом 1,2 литра изготовлен из прочного и безопасного материала. Этого пространства с запасом хватит для приготовления полезных напитков для всей семьи или порции крема для торта. Специальное отверстие в крышке позволяет безопасно добавлять необходимые ингредиенты прямо в процессе работы прибора, не прерывая приготовление. Это особенно удобно, когда нужно ввести в смесь жидкость или дополнительные специи. Блендер оснащен удобным сетевым шнуром длиной один метр, что обеспечивает достаточную свободу для размещения на кухонной столешнице. Стационарный блендер Ariete 0576 — это разумный выбор для тех, кто ценит свое время и стремится к здоровому и разнообразному питанию. Он станет вашим верным союзником в освоении новых рецептов и ежедневном создании кулинарных шедевров, даря радость от процесса и безупречный результат.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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