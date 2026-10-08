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Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый

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Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый - фото 1
Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый - фото 1
  • Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый
3 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Размеры в упаковке, см
40х20х18
Вес, кг.
2.37

Описание товара Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый

Представьте себе кухонный прибор, который становится вашим верным помощником в создании кулинарных шедевров каждый день. Стационарный блендер Ariete 0576 — это именно та модель, которая сочетает в себе надежность, мощность и невероятное удобство. Его эргономичный дизайн гармонично впишется в интерьер вашей кухни, обещая не только эстетическое удовольствие, но и безупречный результат. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 500 Вт. Эта энергия позволяет ему с легкостью справляться с самыми разнообразными задачами. Будь то приготовление нежного овощного пюре для ребенка, насыщенного смузи из свежих ягод и зелени или ароматного супа-крем, вы можете быть уверены в идеально однородной консистенции без единого комочка. Мощности устройства достаточно даже для колки льда, что открывает безграничные возможности для создания освежающих летних коктейлей и десертов. Теперь вы можете легко приготовить домашний гранита или добавить ледяную крошку в свои напитки. Управление блендером интуитивно понятно и просто. Производитель предусмотрел две скорости работы, что позволяет гибко подходить к обработке ингредиентов. Низкая скорость идеальна для смешивания мягких продуктов, в то время как высокая дает максимальную производительность для измельчения твердых компонентов. Дополнительные возможности предоставляет импульсный режим. Эта функция незаменима, когда требуется кратковременное, но интенсивное воздействие, например, для точного контроля степени измельчения или для приготовления густых паст. Особого внимания заслуживает кувшин блендера, выполненный из прочного и безопасного материала. Его вместимость составляет 1,2 литра, что оптимально для приготовления напитков и блюд на всю семью. Большой объем избавляет от необходимости готовить порциями, экономя ваше время. Конструкция кувшина продумана до мелочей: удобная ручка обеспечивает устойчивый хват, а герметичная крышка предотвращает любые протечки во время работы. На крышке предусмотрено специальное отверстие для добавления ингредиентов. Это значит, что вы можете легко влить необходимое количество жидкости или добавить новые компоненты, не прерывая процесс смешивания. Блендер оснащен сетевым шнуром длиной один метр, что предоставляет достаточную свободу для размещения на кухне. Благодаря стационарной конструкции вам не нужно держать прибор в руках — просто нажмите на кнопку, и устройство сделает все за вас. Ariete 0576 — это умный выбор для тех, кто ценит свое время и стремится к здоровому и разнообразному питанию. Он станет незаменимым элементом на вашей кухне, даря удовольствие от кулинарного творчества и радуя безупречным исполнением самых смелых рецептов.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Описание
Представьте себе кухонный прибор, который становится вашим верным помощником в создании кулинарных шедевров каждый день. Стационарный блендер Ariete 0576 — это именно та модель, которая сочетает в себе надежность, мощность и невероятное удобство. Его эргономичный дизайн гармонично впишется в интерьер вашей кухни, обещая не только эстетическое удовольствие, но и безупречный результат. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 500 Вт. Эта энергия позволяет ему с легкостью справляться с самыми разнообразными задачами. Будь то приготовление нежного овощного пюре для ребенка, насыщенного смузи из свежих ягод и зелени или ароматного супа-крем, вы можете быть уверены в идеально однородной консистенции без единого комочка. Мощности устройства достаточно даже для колки льда, что открывает безграничные возможности для создания освежающих летних коктейлей и десертов. Теперь вы можете легко приготовить домашний гранита или добавить ледяную крошку в свои напитки. Управление блендером интуитивно понятно и просто. Производитель предусмотрел две скорости работы, что позволяет гибко подходить к обработке ингредиентов. Низкая скорость идеальна для смешивания мягких продуктов, в то время как высокая дает максимальную производительность для измельчения твердых компонентов. Дополнительные возможности предоставляет импульсный режим. Эта функция незаменима, когда требуется кратковременное, но интенсивное воздействие, например, для точного контроля степени измельчения или для приготовления густых паст. Особого внимания заслуживает кувшин блендера, выполненный из прочного и безопасного материала. Его вместимость составляет 1,2 литра, что оптимально для приготовления напитков и блюд на всю семью. Большой объем избавляет от необходимости готовить порциями, экономя ваше время. Конструкция кувшина продумана до мелочей: удобная ручка обеспечивает устойчивый хват, а герметичная крышка предотвращает любые протечки во время работы. На крышке предусмотрено специальное отверстие для добавления ингредиентов. Это значит, что вы можете легко влить необходимое количество жидкости или добавить новые компоненты, не прерывая процесс смешивания. Блендер оснащен сетевым шнуром длиной один метр, что предоставляет достаточную свободу для размещения на кухне. Благодаря стационарной конструкции вам не нужно держать прибор в руках — просто нажмите на кнопку, и устройство сделает все за вас. Ariete 0576 — это умный выбор для тех, кто ценит свое время и стремится к здоровому и разнообразному питанию. Он станет незаменимым элементом на вашей кухне, даря удовольствие от кулинарного творчества и радуя безупречным исполнением самых смелых рецептов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный Ariete 576 (00C057604AR0), белый - данный товар вы можете купить по цене 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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