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Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange купить с доставкой в Москве
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Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange

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Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BL7000
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712460
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BL7000
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+20
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
756
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange

Смартфон BLACKVIEW BL7000 8/256GB — это мощный и надежный смартфон с впечатляющими характеристиками. Он оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый отклик. Яркий 6.78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц подарит вам насыщенные цвета и плавную картинку. Основная камера на 50 Мп с цифровым зумом, широкоугольной съемкой и автофокусом позволит запечатлеть яркие моменты вашей жизни, а фронтальная камера на 32 Мп — сделать качественные селфи. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K/MIL-STD-810G, что делает его идеальным спутником в любых условиях.

Отзывы о товаре Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BL7000
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Частота процессора, МГц
2400
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+20
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
756
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание
Смартфон BLACKVIEW BL7000 8/256GB — это мощный и надежный смартфон с впечатляющими характеристиками. Он оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый отклик. Яркий 6.78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц подарит вам насыщенные цвета и плавную картинку. Основная камера на 50 Мп с цифровым зумом, широкоугольной съемкой и автофокусом позволит запечатлеть яркие моменты вашей жизни, а фронтальная камера на 32 Мп — сделать качественные селфи. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K/MIL-STD-810G, что делает его идеальным спутником в любых условиях.
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Отзывы


Смартфон Blackview BL7000 5G 8/256Gb Orange - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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