Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка
Главные треки легендарной нью-йоркской группы The Velvet Underground, включая «Sweet Jane», «Rock'n'Roll» и «I'll Be Your Mirror». Издание на цветном виниле. The Velvet Underground — американская рок-группа, образованная в Нью-Йорке в 1964 году и стоявшая у истоков альтернативной и экспериментальной рок-музыки. Ключевые участники Velvet Underground — Лу Рид и Джон Кейл. Velvet Underground оказали огромное влияние на развитие рок-музыки и были одной из первых групп, экспериментировавших в авангардном направлении. Сложный, экспериментальный звук и жёсткие, реалистичные тексты Лу Рида оказали сильное влияние на развитие панка, нойз-рока и альтернативного рока. Медитативность, тягучесть композиций первого альбома группы повлияла на становление постпанка, эксперименты с фидбэком и нойзом во втором альбоме — на нойз-рок и нойз-поп, а мелодичность и мягкость звучания третьего альбома — на инди-рок и фолк-рок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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