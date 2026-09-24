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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка

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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 1
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 2
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 3
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 4
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 5
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 6
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 7
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 8
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 9
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 10
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 11
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
Slipknot
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 1
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 2
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 3
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 4
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 5
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 6
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 7
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 8
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 9
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 10
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 11
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0075678601316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
Slipknot
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
742617000027, (sic), Eyeless, Wait And Bleed, Surfacing, Spit It Out, Tattered & Torn, Me Inside, Liberate, Prosthetics, No Life, Diluted, Only One, Scissors, Wait And Bleed (Demo), Snap (Demo), Interloper (Demo), Despise (Demo), Only One (Demo), Me Inside (Demo), Prosthetics (Demo), Surfacing (Jay Baumgardner Mix), Only One (Jay Baumgardner Mix), No Life (Jay Baumgardner Mix), (Sic) (Ulrich Wild Mix), Purity, Eeyore
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка

2LP - подарочное издание к 25-летию, красно-черный микс цветного винила, включающий оригинальный альбом, спродюсированный Россом Робинсоном, а также редкие и неизданные демо-записи и альтернативные миксы (переиздание 2025 года). Группа SLIPKNOT анонсировала SLIPKNOT (25th ANNIVERSARY EDITION) — переиздание делюкс-альбома, посвященное выходу их одноименного легендарного дебютного альбома, который дал группе толчок к успеху в 1999 году. Релиз состоится 5 сентября на лейбле ROADRUNNER RECORDS и увековечит творческий процесс группы в то время, когда «Айовская девятка» превратилась из молодой метал-группы, недавно подписавшей контракт, в неожиданную и неудержимую культурную силу, которая изменила представление о тяжелой музыке для нового поколения. Альбом включает в себя оригинальный альбом, спродюсированный Россом Робинсоном, а также редкие и неизданные демо-записи и альтернативные миксы. Он выйдет на двух CD или двухLP Red & Black Mix с совершенно новой обложкой.

Отзывы о товаре Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0075678601316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
Slipknot
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
742617000027, (sic), Eyeless, Wait And Bleed, Surfacing, Spit It Out, Tattered & Torn, Me Inside, Liberate, Prosthetics, No Life, Diluted, Only One, Scissors, Wait And Bleed (Demo), Snap (Demo), Interloper (Demo), Despise (Demo), Only One (Demo), Me Inside (Demo), Prosthetics (Demo), Surfacing (Jay Baumgardner Mix), Only One (Jay Baumgardner Mix), No Life (Jay Baumgardner Mix), (Sic) (Ulrich Wild Mix), Purity, Eeyore
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP - подарочное издание к 25-летию, красно-черный микс цветного винила, включающий оригинальный альбом, спродюсированный Россом Робинсоном, а также редкие и неизданные демо-записи и альтернативные миксы (переиздание 2025 года). Группа SLIPKNOT анонсировала SLIPKNOT (25th ANNIVERSARY EDITION) — переиздание делюкс-альбома, посвященное выходу их одноименного легендарного дебютного альбома, который дал группе толчок к успеху в 1999 году. Релиз состоится 5 сентября на лейбле ROADRUNNER RECORDS и увековечит творческий процесс группы в то время, когда «Айовская девятка» превратилась из молодой метал-группы, недавно подписавшей контракт, в неожиданную и неудержимую культурную силу, которая изменила представление о тяжелой музыке для нового поколения. Альбом включает в себя оригинальный альбом, спродюсированный Россом Робинсоном, а также редкие и неизданные демо-записи и альтернативные миксы. Он выйдет на двух CD или двухLP Red & Black Mix с совершенно новой обложкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678601316) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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