Mike Shinoda - Post Traumatic (0093624851653) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Mike Shinoda - Post Traumatic (0093624851653) виниловая пластинка
Post Traumatic — дебютный студийный альбом американского вокалиста, клавишника и гитариста Майка Шиноды из Linkin Park, выпущенный первоначально в 2018 году. Deluxe переиздание на виниле с бонус-треками.. Post Traumatic — глубоко личный сольный альбом Майка Шиноды, записанный через несколько месяцев после кончины вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Песни, посвященные переживаниям Шиноды, близки каждому благодаря их честности и теплоте. «Если люди прошли через что-то подобное, я надеюсь, что они почувствуют себя менее одинокими», — говорит он. Первоначально выпущенный в июне 2018 года, альбом из 16 треков включал в себя 3 песни с EP Post Traumatic, выпущенного ранее, а также синглы Crossing A Line и Make It Up As I Go. В это роскошное виниловое переиздание Post Traumatic с 18 треками входят две бонус-песни: Prove You Wrong и What The Words Meant, треки, которые изначально были выпущены ограниченным тиражом на 10-дюймовом сингле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитOST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Record...
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитDoc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) винилов...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитHelloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Mike Shinoda - Post Traumatic (0093624851653) виниловая пластинка