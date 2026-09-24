MF Doom - Mm..Food (coloured) (0826257040015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Mm..Food
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715458
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257040015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Mm..Food
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beef Rapp, Hoe Cakes, Potholderz, One Beer, Deep Fried Frenz, Poo-Putt Platter, Fillet-O-Rapper, Gumbo, Fig Leaf Bi-Carbonate, Kon Karne, Guinnesses, Kon Queso, Rapp Snitch Knishes, Vomitspit, Kookies
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара MF Doom - Mm..Food (coloured) (0826257040015) виниловая пластинка
Альбом MM.Food группы MF Doom, выпущенный в 2004 году, теперь признан классическим хип-хоп-альбомом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257040015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Mm..Food
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beef Rapp, Hoe Cakes, Potholderz, One Beer, Deep Fried Frenz, Poo-Putt Platter, Fillet-O-Rapper, Gumbo, Fig Leaf Bi-Carbonate, Kon Karne, Guinnesses, Kon Queso, Rapp Snitch Knishes, Vomitspit, Kookies
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом MM.Food группы MF Doom, выпущенный в 2004 году, теперь признан классическим хип-хоп-альбомом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
MF Doom - Mm..Food (coloured) (0826257040015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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