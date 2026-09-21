Top.Mail.Ru
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 4
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 5
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 6
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 7
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 8
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 9
Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Hemispheres
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 4
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 5
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 6
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 7
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 8
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 9
  • Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712343
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602547118066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Hemispheres
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Prelude, Apollo (Bringer Of Wisdom), Dionysus (Bringer Of Love), Armageddon (The Battle Of Heart And Mind), Cygnus (Bringer Of Balance), The Sphere (A Kind Of Dream), Circumstances, The Trees, (9:36), Buenos Nochas, Mein Froinds!, To Sleep, Perchance To Dream..., Strangiato Theme, A Lerxst In Wonderland, Monsters!, The Ghost Of The Aragon, Danforth And Pape, The Waltz Of The Shreves, Never Turn Your Back On A Monster!, Monsters! (Reprise), Strangiato Theme (Reprise), A Farewell To Things
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка

15 мая 2015 года состоялся релиз переизданного студийного альбома группы Rush – Hemispheres, оригинал которого был выпущен в 1978 году. Не взирая на физическую и моральную усталость, связанную с выпуском предыдущих альбомов и множеством концертов, Hemispheres потряс поклонников. Это шестой, и последний, альбом группы, который был записан в Великобритании, перед возвращением группы в Канаду. В августе 1968 года, в окрестностях Торонто, была создана знаменитая рок-группа Rush. С 1968 по 1974 года состав группы менялся несколько раз, и на конец, в 1974 году был выпущен их дебютный альбом, который и принес музыкантам неимоверный успех. Rush славится своими высокоинтеллектуальными, сложными композициями. Невзирая на то, что стиль исполнения все же менялся на протяжении стольких лет – их композиции популярны и узнаваемы. На счету канадской рок-группы имеется 24 «золотых», 14 «платиновых» и 3 «мульти-платиновых» альбома.

Отзывы о товаре Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602547118066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Hemispheres
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Prelude, Apollo (Bringer Of Wisdom), Dionysus (Bringer Of Love), Armageddon (The Battle Of Heart And Mind), Cygnus (Bringer Of Balance), The Sphere (A Kind Of Dream), Circumstances, The Trees, (9:36), Buenos Nochas, Mein Froinds!, To Sleep, Perchance To Dream..., Strangiato Theme, A Lerxst In Wonderland, Monsters!, The Ghost Of The Aragon, Danforth And Pape, The Waltz Of The Shreves, Never Turn Your Back On A Monster!, Monsters! (Reprise), Strangiato Theme (Reprise), A Farewell To Things
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
15 мая 2015 года состоялся релиз переизданного студийного альбома группы Rush – Hemispheres, оригинал которого был выпущен в 1978 году. Не взирая на физическую и моральную усталость, связанную с выпуском предыдущих альбомов и множеством концертов, Hemispheres потряс поклонников. Это шестой, и последний, альбом группы, который был записан в Великобритании, перед возвращением группы в Канаду. В августе 1968 года, в окрестностях Торонто, была создана знаменитая рок-группа Rush. С 1968 по 1974 года состав группы менялся несколько раз, и на конец, в 1974 году был выпущен их дебютный альбом, который и принес музыкантам неимоверный успех. Rush славится своими высокоинтеллектуальными, сложными композициями. Невзирая на то, что стиль исполнения все же менялся на протяжении стольких лет – их композиции популярны и узнаваемы. На счету канадской рок-группы имеется 24 «золотых», 14 «платиновых» и 3 «мульти-платиновых» альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Hemispheres (0602547118066) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...