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Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка

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Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 8
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 9
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 10
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 11
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 12
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 13
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 14
Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DIVISION BELL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 9
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 10
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 11
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 12
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 13
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 14
  • Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DIVISION BELL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cluster One, You Want From Me, Poles Apart, Marooned, A Great Day For Freedom, Wearing The Inside Out, Take It Back, Coming Back To Life, Keep Talking, Lost For Words, High Hopes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cluster One, You Want From Me, Poles Apart, Marooned, A Great Day For Freedom, Wearing The Inside Out, Take It Back, Coming Back To Life, Keep Talking, Lost For Words, High Hopes



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DIVISION BELL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cluster One, You Want From Me, Poles Apart, Marooned, A Great Day For Freedom, Wearing The Inside Out, Take It Back, Coming Back To Life, Keep Talking, Lost For Words, High Hopes
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cluster One, You Want From Me, Poles Apart, Marooned, A Great Day For Freedom, Wearing The Inside Out, Take It Back, Coming Back To Life, Keep Talking, Lost For Words, High Hopes


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - The Division Bell (0888751843110) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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