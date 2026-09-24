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Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка

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Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 1
Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 2
Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 3
Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Windows
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 1
  • Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 2
  • Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 3
  • Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538983210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Windows
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Continuo On B.A.C.H., 1st Movement, 2nd Movement, 3rd Movement
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка

Сольный альбом Джона Лорда, выпущенный в 1974 году. Этот альбом стал важной вехой в его карьере после работы с Deep Purple и продемонстрировал его способности как композитора и исполнителя в жанре классической и рок-музыки.

Отзывы о товаре Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538983210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Windows
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Continuo On B.A.C.H., 1st Movement, 2nd Movement, 3rd Movement
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Сольный альбом Джона Лорда, выпущенный в 1974 году. Этот альбом стал важной вехой в его карьере после работы с Deep Purple и продемонстрировал его способности как композитора и исполнителя в жанре классической и рок-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Lord - Windows (coloured) (4050538983210) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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