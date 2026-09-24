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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка

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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка - фото 1
Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка - фото 2
Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
I Feel The Everblack Festering Within Me
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029239010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
I Feel The Everblack Festering Within Me
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prison Of Flesh, Oblivion, In Darkness, Unbreakable, Glenwood, Lionheart, Death Can Take Me, War Machine, A Nameless Hymn, Forevermore
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка

Долгожданный новый альбом!! Это один из самых впечатляющих экстремальных металлических коллективов, появившихся за последнее время.

Отзывы о товаре Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029239010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
I Feel The Everblack Festering Within Me
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prison Of Flesh, Oblivion, In Darkness, Unbreakable, Glenwood, Lionheart, Death Can Take Me, War Machine, A Nameless Hymn, Forevermore
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Долгожданный новый альбом!! Это один из самых впечатляющих экстремальных металлических коллективов, появившихся за последнее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (0198029239010) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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