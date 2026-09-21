Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billy Idol - Whiplash Smile (0602465558562) виниловая пластинка
Whiplash Smile — третий студийный альбом английского рок-музыканта Билли Айдола, первоначально выпущенный в 1986 году. Альбом был сертифицирован платиновым в США и был продан тиражом более двух миллионов копий по всему миру. Из альбома было выпущено три сингла: «To Be a Lover», «Don't Need a Gun» и «Sweet Sixteen», вошедшие в топ-40 Billboard Hot 100. С коммерческой точки зрения Whiplash Smile имел такой же успех, как и предыдущий студийный альбом артиста, достигнув шестого места в американском чарте Billboard 200. Альбом достиг восьмого места в Великобритании, а также вошел в десятку лучших во многих других странах, таких как Австралия, Канада, Германия, Новая Зеландия и Швейцария. Альбом был сертифицирован платиновым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) и был продан тиражом более двух миллионов копий по всему миру.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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