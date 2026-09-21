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Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка

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Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 1
Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 2
Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 3
Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 4
Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Татьяна Овсиенко
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 1
  • Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 2
  • Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 3
  • Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 4
  • Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712118
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Татьяна Овсиенко
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Дальнобойщик, Капитан, Женское счастье, Колечко, Морозов, Не забудь, Школьная пора, Давай оставим, всё как есть, Красивая девчонка, Солнце моё, За розовым морем, Время
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Дальнобойщик, Капитан, Женское счастье, Колечко, Морозов, Не забудь, Школьная пора, Давай оставим, всё как есть, Красивая девчонка, Солнце моё, За розовым морем, Время



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Татьяна Овсиенко
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Дальнобойщик, Капитан, Женское счастье, Колечко, Морозов, Не забудь, Школьная пора, Давай оставим, всё как есть, Красивая девчонка, Солнце моё, За розовым морем, Время
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Дальнобойщик, Капитан, Женское счастье, Колечко, Морозов, Не забудь, Школьная пора, Давай оставим, всё как есть, Красивая девчонка, Солнце моё, За розовым морем, Время


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Татьяна Овсиенко - Лучшие песни (Pink) (4603320377751) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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