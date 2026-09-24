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Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка

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Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка - фото 1
Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Исповедь
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Исповедь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Масть Крестовая, Красавица, Раз, два, три по почкам, Кресты, Исповедь, Владимирский Централ 2, На юга, Я горько рыдаю, Воля и покой, Рябина, Тверчанка, Чифирнуть бы ништяк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка

Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Исповедь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Масть Крестовая, Красавица, Раз, два, три по почкам, Кресты, Исповедь, Владимирский Централ 2, На юга, Я горько рыдаю, Воля и покой, Рябина, Тверчанка, Чифирнуть бы ништяк
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Михаил Круг - Исповедь (4680068805920) виниловая пластинка - стоимость товара 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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