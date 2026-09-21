Top.Mail.Ru
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 1
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 2
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 3
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 4
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 5
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 6
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 7
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 8
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 9
Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Реки Времен
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 1
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 2
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 3
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 4
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 5
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 6
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 7
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 8
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 9
  • Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712097
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Реки Времен
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
На Распутье, Дыхание Тьмы, Пророк, Не Сейчас, Матричный Бог, Я Здесь, Наважденье, Реки Времен, Призрачный Взвод
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка

"Реки Времен" - юбилейное, ремастированное переиздание дебютного студийного альбома группы Кипелов, изначально выпущенного в 2005 году. Альбом не стал первым сольным альбомом Валерия Кипелова - в 1997 году был выпущен альбом "Смутное время" - но первым с момента создания группы Кипелов. Релиз представлен на черном виниле в серии "Кипелов XX". Кипелов - российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви. Лауреат премии "MTV Russia Music Awards" 2004 года как лучший рок-проект.

Отзывы о товаре Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Реки Времен
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
На Распутье, Дыхание Тьмы, Пророк, Не Сейчас, Матричный Бог, Я Здесь, Наважденье, Реки Времен, Призрачный Взвод
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Реки Времен" - юбилейное, ремастированное переиздание дебютного студийного альбома группы Кипелов, изначально выпущенного в 2005 году. Альбом не стал первым сольным альбомом Валерия Кипелова - в 1997 году был выпущен альбом "Смутное время" - но первым с момента создания группы Кипелов. Релиз представлен на черном виниле в серии "Кипелов XX". Кипелов - российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви. Лауреат премии "MTV Russia Music Awards" 2004 года как лучший рок-проект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кипелов - Реки Времен (Ремастеринг 2022) (4640001405402) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...