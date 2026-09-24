INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара INXS - Kick (Audiophile Edition) (0753088753275) виниловая пластинка
Kick - это что-то вроде величайших хитов. Он стал трижды платиновым в Великобритании и 6 раз платиновым в США, а также покорил большинство других крупных территорий. Факты и цифры - это все хорошо, но именно качество этого альбома делает его обязательным к приобретению. Только подумайте о песнях: "New Sensation", "Devil Inside", "Need You Tonight", "Mediate", "The Loved One", "Never Tear Us Apart", "Mystify" и заглавный трек - практически безупречная коллекция блестяще написанного и исполненного материала. Kick - это настоящая пятизвездочная классика. Kick, шестой и самый продаваемый студийный альбом австралийской группы INXS 1987 года, обладает безошибочным звучанием, воплощенным в четырех синглах из американского Топ-10 "New Sensation", "Never Tear Us Apart", "Devil Inside" и "Need You Tonight", которые достигли вершины американского чарта синглов Billboard. Все признаки первоклассного переиздания от Analogue Productions здесь для того, чтобы вы могли насладиться: Мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound непосредственно с магнитофонной копии с эквалайзером и нарезкой на 45 оборотов в минуту. Отпечатано на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings и упаковано в старинный рукав-гейтфолд от Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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