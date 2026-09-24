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Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка

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Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка - фото 1
Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Circus Life
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка - фото 1
  • Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711803
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759201281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Circus Life
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play

Отзывы о товаре Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759201281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Circus Life
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystique Voyage, 500 Letters, Naiad, Diva, You And I, Love To Hate, Demons In You, Never Enough, Falling Awake, I Feel Immortal, I Walk Alone, Victim Of Ritual, Innocence, Die Alive, Tears In Rain, Dead Promises, Until My Last Breath, Shadow Play
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tarja - Circus Life (4029759201281) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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