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Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка

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Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 1
Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 2
Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 3
Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 4
Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 5
Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
The Magnificent Tree
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 1
  • Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 2
  • Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 3
  • Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 4
  • Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 5
  • Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711702
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
The Magnificent Tree
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Autoharp, Mad About You, Waves, Jackie Cane, The Magnificent Tree, Vinegar & Salt, Frosted Flake Wood, Every Time We Live Together We Die a Bit More, Out of Sight, Pink Fluffy Dinosaurs, L'odeur Animale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка

Виниловая пластинка "Hooverphonic / Magnificent Tree (1LP)" — это настоящая жемчужина в мире трип-хоп музыки, наполненная атмосферной мелодикой и завораживающими вокальными партиями. Альбом "The Magnificent Tree" продемонстрировал истинный прогресс и зрелость группы, захватив сердца множества поклонников по всему миру своим уникальным звучанием и глубокомысленными текстами. Высокое качество винилового издания позволяет в полной мере оценить все музыкальные нюансы и атмосферу, создаваемую музыкантами. Для любителей качественной музыки и коллекционеров винилов из разных жанров купить виниловую пластинку "Hooverphonic / Magnificent Tree (1LP)" станет идеальным решением, которое дополнит и украсит любую музыкальную коллекцию.

Отзывы о товаре Hooverphonic - The Magnificent Tree (8719262000452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
The Magnificent Tree
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Autoharp, Mad About You, Waves, Jackie Cane, The Magnificent Tree, Vinegar & Salt, Frosted Flake Wood, Every Time We Live Together We Die a Bit More, Out of Sight, Pink Fluffy Dinosaurs, L'odeur Animale
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка "Hooverphonic / Magnificent Tree (1LP)" — это настоящая жемчужина в мире трип-хоп музыки, наполненная атмосферной мелодикой и завораживающими вокальными партиями. Альбом "The Magnificent Tree" продемонстрировал истинный прогресс и зрелость группы, захватив сердца множества поклонников по всему миру своим уникальным звучанием и глубокомысленными текстами. Высокое качество винилового издания позволяет в полной мере оценить все музыкальные нюансы и атмосферу, создаваемую музыкантами. Для любителей качественной музыки и коллекционеров винилов из разных жанров купить виниловую пластинку "Hooverphonic / Magnificent Tree (1LP)" станет идеальным решением, которое дополнит и украсит любую музыкальную коллекцию.
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