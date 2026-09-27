Various Artists - Club: Collection Tsugi (3596974252769) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Club: Collection Tsugi
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 711406
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974252769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Club: Collection Tsugi
Жанр
House
Трек-лист
Vitalic–The Light Is A Train, Kiddy Smile–Be Honest, Alex Rossi–Faccia A Faccia (Italoconnection Remix Radio), Laurent Garnier–Wake Up, John Lord Fonda–Antarctica (Edit Version), A Reminiscent Drive–N.Y.C. Dharma (Jori’s Slick Latin Radio Mix), Motor City Drum Ensemble–Monorail, Agents Of Time–Polina, Myd–The Sun, Fairmont–Gazebo, Michael Mayer–Higher, Metronomy–Lately (Gerd Janson & Shan Remix), DJ Mehdi–Pocket Piano (Joakim Remix), Brodinski Feat. Louisahhh*–Let The Beat Control Your Body, Car
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Tsugi (2) – Club
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Club: Collection Tsugi (3596974252769) виниловая пластинка
Возглавляя авангард музыкальной прессы, французский ежемесячник Tsugi представляет нам свою новую коллекцию винила, состоящую из трех знаковых тем: Chill-Out, Club и Electro.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974252769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Club: Collection Tsugi
Жанр
House
Трек-лист
Vitalic–The Light Is A Train, Kiddy Smile–Be Honest, Alex Rossi–Faccia A Faccia (Italoconnection Remix Radio), Laurent Garnier–Wake Up, John Lord Fonda–Antarctica (Edit Version), A Reminiscent Drive–N.Y.C. Dharma (Jori’s Slick Latin Radio Mix), Motor City Drum Ensemble–Monorail, Agents Of Time–Polina, Myd–The Sun, Fairmont–Gazebo, Michael Mayer–Higher, Metronomy–Lately (Gerd Janson & Shan Remix), DJ Mehdi–Pocket Piano (Joakim Remix), Brodinski Feat. Louisahhh*–Let The Beat Control Your Body, Car
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Tsugi (2) – Club
Страна производитель
Франция
Возглавляя авангард музыкальной прессы, французский ежемесячник Tsugi представляет нам свою новую коллекцию винила, состоящую из трех знаковых тем: Chill-Out, Club и Electro.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Club: Collection Tsugi (3596974252769) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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