The Velveteers - Nightmare Daydream (0888072272385) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Velveteers
Альбом (сингл)
Nightmare Daydream
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647280
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072272385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Velveteers
Альбом (сингл)
Nightmare Daydream
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dark Horse, Motel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Velveteers - Nightmare Daydream (0888072272385) виниловая пластинка
Дебютный альбом американской альтернативной-рок группы. Виниловая пластинка Concord The Velveteers - Nightmare Daydream - дебютный альбом грозного рок-трио The Velveteers - идеальная демонстрация мощного, электрического и электризирующего вокала и гитары фронтмены Деми Демитро и яркого первобытного ритма барабанщиков Бэби Поттерсмита и Джонни Фиг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитИнкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитИнкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 910 руб. 3 961 руб.728 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDavid Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитLeonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDeftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDoors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072272385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Velveteers
Альбом (сингл)
Nightmare Daydream
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dark Horse, Motel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Дебютный альбом американской альтернативной-рок группы. Виниловая пластинка Concord The Velveteers - Nightmare Daydream - дебютный альбом грозного рок-трио The Velveteers - идеальная демонстрация мощного, электрического и электризирующего вокала и гитары фронтмены Деми Демитро и яркого первобытного ритма барабанщиков Бэби Поттерсмита и Джонни Фиг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Velveteers - Nightmare Daydream (0888072272385) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Velveteers - Nightmare Daydream (0888072272385) виниловая пластинка