Wojtek Mazolewski - Spirit To All (9003829988208) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wojtek Mazolewski
Альбом (сингл)
Spirit To All
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wojtek Mazolewski
Альбом (сингл)
Spirit To All
Жанр
Jazz
Трек-лист
1. A1. Spirit To All, 2. A2. Ghost Town, 3. A3. The Power Of The People, 4. B1. Slavic Spirits, 5. B2. Harmony, 6. B3. The Year Of Magical Thinking, 7. B4. My Heart
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wojtek Mazolewski - Spirit To All (9003829988208) виниловая пластинка
Wojtek Mazolewski - Spirit To All (9003829988208) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 900 руб.700 руб. в СплитAdele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЛучшие 50 том 3 (LP)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЛучшие 50 том 4 (LP)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЛучшие 50 том 5 (LP)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЛучшие 50 том 1 (LP)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЛучшие 50 том 2 (LP)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКлассика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) ...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wojtek Mazolewski
Альбом (сингл)
Spirit To All
Жанр
Jazz
Трек-лист
1. A1. Spirit To All, 2. A2. Ghost Town, 3. A3. The Power Of The People, 4. B1. Slavic Spirits, 5. B2. Harmony, 6. B3. The Year Of Magical Thinking, 7. B4. My Heart
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Wojtek Mazolewski - Spirit To All (9003829988208) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wojtek Mazolewski - Spirit To All (9003829988208) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wojtek Mazolewski - Spirit To All (9003829988208) виниловая пластинка