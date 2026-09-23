Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) виниловая пластинка
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Описание товара Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) виниловая пластинка
Группа Only the Poets триумфально возвращается с альбомом «and i’d do it again» захватывающим произведением, которое напоминает нам, почему они являются одной из самых многообещающих новых поп-групп Великобритании. В 14 блестяще спродюсированных песнях участники группы Томми Лонгхерст Эндрю Бердж Клем Черри и Маркус Йейтс раскрывают темы разбитого сердца, ревности, сожаления и надежды. «Мы очень гордимся этим альбомом», — говорит Лонгхерст. «Это лучшее на сегодняшний день представление нас как группы — в нем много самоанализа, роста и открытий». Альбом включает в себя все лучшие синглы: « I Keep On Messing It Up» «You Hate That I'm In Love» «Emotionally Hungover» и «Sak?». Продюсерами выступили участники группы Черри и Йейтс вместе с. DanDlion сведение выполнил Ли Смит а мастеринг — легенда индустрии Крис Герингер
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