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Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
Face The Music
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029934014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
Face The Music
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Fire On High, Waterfall, Evil Woman, Nightrider, Poker, Strange Magic, Down Home Town
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка

Face the Music — пятый студийный альбом британской группы Electric Light Orchestra, вышедший первоначально осенью 1975 года. Издание на виниле к 50-летию. Этот легендарный альбом, выпущенный в 1975 году, включает в себя такие хиты, как «Evil Woman», «Strange Magic» и полюбившийся фанатам «Fire On High».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029934014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
Face The Music
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Fire On High, Waterfall, Evil Woman, Nightrider, Poker, Strange Magic, Down Home Town
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Face the Music — пятый студийный альбом британской группы Electric Light Orchestra, вышедший первоначально осенью 1975 года. Издание на виниле к 50-летию. Этот легендарный альбом, выпущенный в 1975 году, включает в себя такие хиты, как «Evil Woman», «Strange Magic» и полюбившийся фанатам «Fire On High».


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - Face The Music (0198029934014) виниловая пластинка - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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