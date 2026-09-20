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U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка

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U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 3
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 4
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 5
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 6
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 7
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 8
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 9
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 10
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 11
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 12
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 13
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 14
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 15
U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Experience
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 9
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 10
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 11
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 12
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 13
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 14
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 15
  • U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676130
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Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602557977042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Experience
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is All We Have Left, Lights Of Home, You're The Best Thing About Me, Get Out Of Your Own Way, American Soul, Summer Of Love, Red Flag Day, The Showman (Little More Better), The Little Things That Give You Away, Landlady, The Blackout, Love Is Bigger Than Anything In Its Way, 13 (There Is A Light), Ordinary Love (Extraordinary Mix), Book Of Your Heart, Lights Of Home (St Peter's String Version)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is All We Have Left, Lights Of Home, You're The Best Thing About Me, Get Out Of Your Own Way, American Soul, Summer Of Love, Red Flag Day, The Showman (Little More Better), The Little Things That Give You Away, Landlady, The Blackout, Love Is Bigger Than Anything In Its Way, 13 (There Is A Light), Ordinary Love (Extraordinary Mix), Book Of Your Heart, Lights Of Home (St Peter's String Version)

Отзывы о товаре U2 - Songs Of Experience (coloured) (0602557977042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602557977042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Songs Of Experience
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is All We Have Left, Lights Of Home, You're The Best Thing About Me, Get Out Of Your Own Way, American Soul, Summer Of Love, Red Flag Day, The Showman (Little More Better), The Little Things That Give You Away, Landlady, The Blackout, Love Is Bigger Than Anything In Its Way, 13 (There Is A Light), Ordinary Love (Extraordinary Mix), Book Of Your Heart, Lights Of Home (St Peter's String Version)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is All We Have Left, Lights Of Home, You're The Best Thing About Me, Get Out Of Your Own Way, American Soul, Summer Of Love, Red Flag Day, The Showman (Little More Better), The Little Things That Give You Away, Landlady, The Blackout, Love Is Bigger Than Anything In Its Way, 13 (There Is A Light), Ordinary Love (Extraordinary Mix), Book Of Your Heart, Lights Of Home (St Peter's String Version)
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Отзывы


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