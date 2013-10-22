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Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка

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Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка - фото 1
Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка - фото 2
Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2013
Исполнитель
Boston
Альбом (сингл)
Dont Look Back
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка - фото 1
  • Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка - фото 2
  • Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2013
Исполнитель
Boston
Альбом (сингл)
Dont Look Back
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка

Dont Look Back - Не оглядывайся назад - переиздание второго альбома американской группы Boston, первоначально выпущенный компанией Epic в 1978 г. Заглавная песня была хит 4 в американских чартах, сам альбом поднимался на 1-ое место. Группа была настолько популярна в Штатах, что долгожданный второй альбом раскупили 4 миллиона экземпляров в первый же месяц после выпуска. По стилю и звучанию Dont Look Back ничем не отличается от дебютного альбома Boston (1976).

Отзывы о товаре Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2013
Исполнитель
Boston
Альбом (сингл)
Dont Look Back
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Dont Look Back - Не оглядывайся назад - переиздание второго альбома американской группы Boston, первоначально выпущенный компанией Epic в 1978 г. Заглавная песня была хит 4 в американских чартах, сам альбом поднимался на 1-ое место. Группа была настолько популярна в Штатах, что долгожданный второй альбом раскупили 4 миллиона экземпляров в первый же месяц после выпуска. По стилю и звучанию Dont Look Back ничем не отличается от дебютного альбома Boston (1976).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boston, Dont Look Back (8718469533435) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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