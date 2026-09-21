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Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка

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Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711309
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star (Live At Schleyer-Halle), The Cut Runs Deep, Vavoom: Ted The Mechanic, Ramshackle Man, A Castle Full Of Rascals, Perfect Strangers (Live At Schleyer-Halle), Truth Hurts, Solitaire, Loosen My Strings, Anyone's Daughter (Live At The NEC), A Touch Away, Black Night (Live At Schleyer-Halle), Nasty Piece Of Work, Slow Down Sister, Child In Time (Live At Schleyer-Halle), Anya (Live At Schleyer-Halle), Love Conquers All, Sometimes I Feel Like Screaming, Wicked Ways, The Purpendicular Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка

Альбом Deep Purple Greatest Hits, выпущенный в 2009 году, представляет собой сборник самых культовых песен легендарной группы. Альбом охватывает всю их карьеру и включает концертные версии классических хитов, таких как "Smoke on the Water", "Highway Star", "Child in Time" и "Black Night". Коллекция лучших хитов альбома включает в себя виртуозные гитарные соло, мощный вокал и динамичные клавишные риффы, которые сделали Deep Purple одним из пионеров этих жанров. Выпущенный ограниченным тиражом на черном виниле, тираж в 1500 экземпляров, является важным дополнением к коллекции рок-музыки для поклонников и новичков.

Отзывы о товаре Deep Purple - Greatest Hits (8719262039476) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star (Live At Schleyer-Halle), The Cut Runs Deep, Vavoom: Ted The Mechanic, Ramshackle Man, A Castle Full Of Rascals, Perfect Strangers (Live At Schleyer-Halle), Truth Hurts, Solitaire, Loosen My Strings, Anyone's Daughter (Live At The NEC), A Touch Away, Black Night (Live At Schleyer-Halle), Nasty Piece Of Work, Slow Down Sister, Child In Time (Live At Schleyer-Halle), Anya (Live At Schleyer-Halle), Love Conquers All, Sometimes I Feel Like Screaming, Wicked Ways, The Purpendicular Waltz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Deep Purple Greatest Hits, выпущенный в 2009 году, представляет собой сборник самых культовых песен легендарной группы. Альбом охватывает всю их карьеру и включает концертные версии классических хитов, таких как "Smoke on the Water", "Highway Star", "Child in Time" и "Black Night". Коллекция лучших хитов альбома включает в себя виртуозные гитарные соло, мощный вокал и динамичные клавишные риффы, которые сделали Deep Purple одним из пионеров этих жанров. Выпущенный ограниченным тиражом на черном виниле, тираж в 1500 экземпляров, является важным дополнением к коллекции рок-музыки для поклонников и новичков.
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